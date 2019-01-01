رامسي يعتذر علناً لرونالدو عن هدفه

الهدف الأول ليوفنتوس أثار لغطاً حول هوية مسجله

فسر آرون رامسي، نجم يوفنتوس، لقطة الهدف الأول لفريقه أمام لوكوموتيف موسكو بدوري الأبطال، ووضح ما دار بينه وبين كريستيانو رونالدو.

وسدد رونالدو كرة قوية من ركلة حرة سقطت من حارس المرمى جيليرمي وكانت في طريقها للشباك، ليلمسها رامسي ويضعها بنفسه، مسجلاً هدف فريقه الأول.

ساري: غضب رونالدو؟ لم يكن على ما يرام

وقال رامسي مع "توتوسبورت": "تأسفت لرونالدو، ذهبت على الكرة بالغريزة ليس أكثر، لم أقصد سرقة الهدف من كريستيانو".

وواصل: "التأهل هدفنا، ويبقى تأمين المركز الأول، ولكن نحن سعداء ونتطلع للقاء القادم، أنا أول بريطاني يسجل مع يوفنتوس في الأبطال، هذا أمر يسعدني".

وختم: "من المهم أن أساهم في هذا الموسم الرائع ليوفنتوس، وأن أجد الاستمرارية في اللعب".

وانتصر يوفنتوس الأربعاء على مضيفه الروسي بهدفين مقابل واحد، ليؤمن عبوره إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا قبل جولتين من ختام المجموعات.