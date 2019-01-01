برشلونة يحسم قراره بشأن بيع راكيتيش لأتلتيكو مدريد

هل نرى راكي في الروخي بلانكوس؟

حسم نادي برشلونة الإسباني موقفه من بيع إيفان راكيتيش، متوسط ميدان الفريق، إلى أتلتيكو مدريد خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

أتلتيكو مدريد يحاول الحصول على خدمات راكيتيتش بينما يراقب إنتر الموقف.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ النادي الكتالوني لن يوافق على أي عرض من أتلتيكو مدريد لأجل الكراوتي.

وأوضحت أنّ إدارة برشلونة لا تمانع بيع اللاعب في يناير وقد توافق على عرض إنتر الإيطالي ولكن لن توافق على بيعه لأي نادي في الليجا حتى لا يدعم صفوف فريق منافس.

وكان التقارير الصحفية قد أكدت رغبة إنتر وميلان في الحصول على خدمات الكرواتي.

ولم يحصل صاحب الـ 31 عامًا على دقائق لعب كافية إذ لم يشارك سوى في 233 دقيقة فقط خلال الموسم الجاري ولم يلعب أساسيًا سوى مرة واحدة.