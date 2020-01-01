راكيتيش: أتمنى اللعب بجوار كريستيانو رونالدو

لحظة ليفربول مفجعة..

أعرب إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة، عن سعادته الجمّة بمزاملة ليونيل ميسي، في الوقت الذي تمنى فيه اللعب جنبًا إلى جانب رفقة كريستيانو رونالدو أيضًا.

الدولي الكرواتي أجرى حوارًا صحفيًا مطولًا تحدث فيه عن عدد من القضايا، ولكن الأهم كان تصنيفه لميسي بأنه الأفضل على الإطلاق بينما اعتبر أن رونالدو هو واحد من الأفضل فقط.

راكيتيتش في حديثه للصحافة قال "إنه لأمر مذهل أن ألعب معه وأعتقد أنه مميز حقًا. أعتقد أن هناك لاعبون مميزون للغاية في جميع الأوقات، ولكن الأمر المؤكد أنه الأفضل آخر 15 عامًا.".

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"برأيي الخاص، ميسي هو الأفضل على الإطلاق، اللعب معه في الست سنوات الماضية كان أمرًا لا يُصدق بصراحة."

أما عن رونالدو، قال "بالطبع أود اللعب معه لأنه أيضًا أحد أعظم اللاعبين في التاريخ. تستمتع حقًا بما يفعله حاليًا مع يوفنتوس، بالنسبة لي إنه واحد من الأفضل على الإطلاق.".

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كما تابع متحدثًا عن نيمار "أود أن يكون معي في فريقي بالتأكيد، يجب أن يُقرر الأفضل له، إنه صديقي وأتمنى أن أراه سعيدًا وآمنًا، وعندما يكون سعيدًا، فهو واحد من أفضل اللاعبين في العالم.".

وأجاب صاحب الـ31 عامًا عن هزيمة البرسا التاريخية أمام ليفربول بدوري أبطال أوروبا بقوله "كانت لحظة صعبة ومفجعة، يجب أن نحترم ليفربول كثيرًا، هذا ما تدور حوله كرة القدم، القتال حتى آخر لحظة.".

أما عن مستقبله فقال "الشائعات جزء من كرة القدم عليك أن تتفهمها وتتأقلم معها وأن تكون مستعدًا لها في يناير، يجب أن ألعب، وإذا لعبت فأنا سعيد.".

"اللاعب الأكثر متعة الذي زامله؟ داني ألفيش، المدافع؟ جيرارد بيكيه، أفضل من زامله: ليونيل ميسي."

وأتم "من المستحيل مقارنة إرنستو فالفيردي بكيكي سيتين.".

يذكر أن الشائعات قد سارت في يناير عن رحيل راكيتيتش وسط اهتمام من إنتر ويوفنتوس به، لكنه في النهاية فضّل البقاء بعد وصول سيتين إلى القيادة وضمان مشاركته أساسيًا مع البلوجرانا.