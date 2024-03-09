"وجدت مواهب مذهلة في دوري روشن"

SHAHID

أبدى النجم الإسباني إيفان راكيتيتش، لاعب نادي الشباب السعودي، سعادته بتجربة انتقاله للعب في دوري روشن، مؤكدًا أنه لا يشعر بالغربة في المملكة ويجد احترامًا كبيرًا من الجميع.

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وقال راكيتيتش في حوار مع صحيفة "ماركا": "أول شيء لاحظته عند وصولي الرياض؟ حب كرة القدم والرغبة والحماس، لهذا السبب آتي إلى الملعب كل يوم بابتسامة، في أوروبا يتحدثون دائمًا عن أن الأمر يتعلق بالأموال فقط، وهذا اعتقاد خاطئ، من الجميل حقًا رؤية ما يفعلونه".

وأضاف: "قبل وصولي السعودية قرأت عن كل شيء يحدث في البلاد، ليست رؤية 2030 فقط، بل كل ما أعدوه لمدينتهم ولشعبهم، وهو ما أبهرني كثيرًا، القيادات هنا تريد إظهار الكنز الذي تمتلكه المملكة للعالم، ويتم ذلك من خلال الرياضة".

وتابع لاعب برشلونة وإشبيلية السابق: "الجميع يجب أن يدرك أننا لسنا في أوروبا، لكن كرة القدم تنمو هنا بشكل كبير، الأمر ليس مثل اللعب في ملعب سانشيز بيزخوان الذي يتسع لـ 40 ألف متفرج، الملاعب هنا أصغر حجمًا، لكن هناك الكثير من الحماس والرغبة في رؤية كرة قدم جيدة".

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وختم: "هناك العديد من اللاعبين السعوديين الذين يتمتعون بمواهب مذهلة، يجب علينا مساعدتهم في الجانب التكتيكي، لديهم الكثير من الاحترام لي، لذا دعونا نسير معهم على نفس الطريق".

SHAHID