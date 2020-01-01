راكيتيتش يخرج من برشلونة في حالة واحدة

اللاعب الكرواتي قد يتجه صوب الدوري الإيطالي

كشفت تقارير صحفية، عن إمكانية انضمام إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة إلى يوفنتوس الإيطالي ولكن في حالة واحدة.

وارتبط اسم اللاعب الكرواتي بالرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني، خاصة بعد فقد مكانته في المشاركة أساسياً مع الفريق.

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ووفقاً لصحيفة سبورت، فإن انتقال راكيتيتش إلى يوفنتوس، سيتوقف على انتقال إيمري تشان لاعب السيدة إلى بوروسيا دورتموند الألماني.

وإذا نجحت إدارة الفريق الإيطالي في بيع لاعبها تشان، فإنها ستخصص مبلغ البيع لشراء الكرواتي الدولي من برشلونة.

وينتهي عقد راكيتيتش مع برشلونة بنهاية الموسم القادم، ولا تنوي إدارة الفريق تجديد عقد البالغ الشرط الجزائي في عقده الحالي 125 مليون يورو.

وسيتوجب على إدارة برشلونة التخلي عن لاعبين خلال الفترة القادمة بقيمة 124 مليون يورو لتغطية الميزانية المالية.

وانضم صاحب الـ 31 عاماً، إلى برشلونة في صيف 2014 قادماً من إشبيلية مقابل 18 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين شارك مع الفريق الكتالوني في 290 مباراة سجل خلالهم 34 هدفاً وصنع 39 آخرين.