راكيتيتش يختار أفضل لاعب سعودي في دوري روشن ويُهدد حلم الأهلي في سوق الانتقالات

النجم الكرواتي يُشيد بالمشروع السعودي

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أبدى إيفان راكيتيتش نجم وسط الشباب سعادته البالغة بالتواجد في دوري روشن السعودي وكونه جزءًا من المشرع السعودي للنهوض بالبلاد على جميع الاًصعدة، متمنيًا أن يلحق به العديد من مواطنيه الكروات.

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النجم الكرواتي ارتدى قميص الليوث خلال يناير الماضي، وقد أجرى حوارًا مع صحيفة الرياضية السعودية أكد خلاله أن سالم الدوسري نجم الهلال هو اللاعب السعودي الأفضل في دوري روشن.

صاحب الـ36 عامًا أكد أنه سيتحدث مع زملائه الكروات للقدوم واللعب في الدوري السعودي، وأحدهم نجم ريال مدريد لوكا مودريتش الذي يُعد الحلم الأكبر للنادي الأهلي منذ الصيف الماضي.

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راكيتيتش هدد هذا الحلم بقوة حين أكد على رغبته قدوم مودريتش للعب بجانبه في الشباب، إذ قد يتحدث معه ويُقنعه بقبول عرض الليوث وتفضيله على الأندية السعودية الآخرى وأبرزها الأهلي الأكثر اهتمامًا باللاعب المخضرم.

إذ قال للرياضية ردًا على سؤال حول توقعه وصول مودريتش للسعودية "هذا محتمل، لمَ لا، هذا اللاعب دائمًا أتمنى له التوفيق وأراه كأخ أكبر، لعبنا سويًا أكثر من 13 عامًا، حققنا إنجازات بقميص المنتخب الكرواتي، وإذا قرر الانتقال أتمنى أن يأتي إلى الدوري السعودي وبالتحديد فريقي الشباب، لدعمه هنا وستكون خطوة جيدة له وللدوري السعودي".



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