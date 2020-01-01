راكيتيتش يثير المزيد من الجدل حول مستقبله في برشلونة والانتقال لإشبيلية

النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش يثير المزيد من الجدل حول مستقبله في صفوف برشلونة.

آثار النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب فريق برشلونة المزيد من الجدل حول مستقبله في صفوف البلوجرانا قبل مواجهة فريقه أمام إشبيلية.

جاء هذا بعدما نشر الحساب الرسمي للدوري الإسباني استطلاع رأي للجماهير حول أي نسخة من اللاعب الكرواتي يفضلونها على نظيرتها، سواء كانت نسخته في صفوف إشبيلية أو وهو في برشلونة.

النجم الكرواتي صوت لنسخته في صفوف إشبيلية قبل الانضمام لبرشلونة، عندما حقق الدوري الأوروبي رفقة الفريق الأندلسي.

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وكان راكيتيتش قد أكد في تصريحات صحفية سابقة إنه يضع كل تركيزه مع فريق برشلونة في الوقت الحالي، ويأبى التفكير في أي شيء آخر.

ويحل برشلونة ضيفًا على إشبيلية اليوم الجمعة في افتتاح مواجهات الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني على ملعب الأخير.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت أن راكيتيتش سيرحل عن صفوف برشلونة بنهاية الموسم الجاري، وسيعود لصفوف فريقه السابق بالصيف.

جدير بالذكر أن راكيتيتش كان قد انضم لبرشلونة في صيف 2014 وحقق الثلاثية التاريخية مع الفريق خلال موسمه الأول، تحت قيادة لويس إنريكي.