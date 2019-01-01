راكيتيتش: فالفيردي لا يتحدث معي

راكيتيتش يتحدث عن مستقبله مع برشلونة وعلاقته بزملائه

قال متوسط الميدان الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم نادي برشلونة إن الوضع لم يتغير منذ أن تحدث عن حزنه من عدم المشاركة مع الفريق وحتى الآن.

وكانت العديد من التوقعات قد أشارت إلى أن إيفان راكيتيتش بات قريبًا من الرحيل عن صفوف برشلونة خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبعدما تراجعت أدواره بوصول الهولندي فرينكي دي يونج، تحدث النجم الكرواتي منذ أسابيع عن شعوره بالحزن من عدم المشاركة تمامًا كالطفل الذي تؤخذ منه لعبته.

وحول ذلك، قال إيفان راكيتيتش: "ما الذي تغير؟ لا شيء، فقط أحاول بذل كل ما في وسعي خلال التدريبات حتى أحصل على الفرصة من جديد"

وأضاف: "لا أفكر في أي شيء أكثر من برشلونة، المغادرة لم تكن حلًا بالنسبة لي لذا لا أفكر فيها، في كل مرة أشارك أعطي كل ما أمتلك هذا ما يشغلني فقط"

وتابع: "لم أتحدث مع أي أحد بخصوص وضعيتي تلك، لا أتحدث مع فالفيردي في هذا الشأن وهو لا يسألني عن أي أمر يخص البقاء والرحيل لأنه يعلم كل شيء"

وأردف: "أنا سعيد للغاية وفخور بكوني لاعبًا لبرشلونة، هذا ما حلمت به منذ صغري، وما حققته مع هذا الفريق زاد من ارتباطي بالنادي ومشجعيه وكل شيء هنا"

وحول علاقته بمنتخب كرواتيا قال: "لا يمكن أن أخفي ذلك، أعتزم الاعتزال دوليًا بعد نهاية كأس الأمم الأوروبية المقبلة، مع الوقت تكون الأمور أكثر صعوبة وتحتاج إلى مساحة من الراحة"

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يذكر أن الصحف الكتالونية قد ذكرت في الأيام الأخيرة أن برشلونة قد اتخذ قرارًا بالإبقاء على أرتورو فيدال وإيفان راكيتيش وأن يكون الراحل في الشتاء هو كارلوس ألينيا.