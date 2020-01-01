راكيتيتش: خلاف بين ميسي وجريزمان؟ لا صحة لذلك!

أنباء كثيرة عن علاقة متوترة بين النجمين

علق لاعب إشبيلية الحالي وبرشلونة السابق إيفان راكيتيتش على التقارير التي تحدثت عن وجود خلاف بين نجمي الفريق الكتالوني أنطوان جريزمان وليونيل ميسي.

ومنذ انضمام جريزمان الصيف قبل الماضي إلى البلوجرانا ولم تتراجع حدة التقارير عن علاقة متوترة بينه وبين النجم والقائد الأرجنتيني للفريق.

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وعن ذلك قال راكيتيتش مع "El Pelotazo": "ما رأيت أنهما يتفاهمان جيداً مع بعضهما البعض، أنا كذلك كنت مندمجاً بشكل رائع مع ليو وأنطوان".

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وأكمل: "يشربان معاً دوماً ويقضيان وقتاً طويلاً معاً في غرف الملابس، إذا بدأ كلا اللاعبين تسجيل الأهداف ستقل حدة تلك التقارير".

وأتبع الكرواتي: "هذه هي متطلبات أن تلعب في فريق بحجم برشلونة، لست قلقاً لأننا نتحدث عن لاعبين عظيمين وأتمنى لهما كل التوفيق".

وعن رحيله من برشلونة إلى إشبيلية: "الفريقان مختلفان في أسلوب اللعب وأحتاج للوقت من أجل التأقلم، ولكن هنا الفريق تنافسي وأريد أن ألعب دائماً، أشعر وكأنني طفل".

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ورحل راكيتيتش الصيف الماضي عن صفوف برشلونة وعاد للفريق الأندلسي بعد ست سنوات قضاها في كتالونيا.