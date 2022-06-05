رافينيا يكشف لبرشلونة عامل الحسم في مستقبله

كأس العالم يشغل تفكير رافينيا

يرى نادي برشلونة أن الأمل في تدعيم خط هجومه هو التعاقد مع اللاعب الدولي البرازيلي رافينيا دياز، نجم نادي ليدز يونايتد.

رافينيا جذب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية ليس برشلونة فقط، بعد مستوياته المبهرة في ملعب إيلاند رود، وتحدث رافينها عن إمكانية الانتقال من ليدز يونايتد حيث لا يزال مرتبطًا بقوة بالانضمام إلى برشلونة.

ذكر موقع "جول" أن رافينها وافق على الشروط الشخصية مع برشلونة في مايو الماضي، بعد ثلاثة أشهر من رفض المحادثات بشأن عقد جديد مع ليدز.

اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا ينتهي عقده مع النادي الإنجليزي في عام 2024، وأشارت تقارير إلى أن ليدز سيسمح له بالرحيل إذا تلقوا عرضًا يساوى 60 مليون يورو.

ماذا قال رافينها عن مستقبله؟

رافينيا موجود حاليًا مع منتخب البرازيل، للمشاركة في المباريات الودية التى يخوضها منتخب السيليساو استعدادًا لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال الجناح البرازيلي للصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة البرازيل واليابان: "لدي عقد مع ليدز حتى عام 2024، مستقبلي بين يدي وكيل أعمالي ديكو والنادي، عقلي الآن يفكر في مباريات منتخب البرازيل، والاجازة التى سأحصل عليها بعد ذلك".

وأردف: "لدي عقد مع ليدز ويتم حل هذه الأمور بواسطة وكيل أعمالي، عندما يكون هناك شيء جيد سيرسله إلي بالتأكيد".

طموح رافينيا في كأس العالم

أعترف رافينيا بأن القرار النهائي بشأن مستقبله سيؤثر على تواجده ضمن قائمة منتخب البرازيل للمشاركة في كأس العالم 2022 التي تنطلق في قطر نوفمبر القادم.

وقال رافينيا: "إذا قلت أن الأمر لا يهم فسأكون كاذبًا، مع العلم أنه لم يتبق سوى أقل من ستة أشهر على كأس العالم، يجب أن أكون أساسيًا في الفريق الذي سألعب، وهذا يؤثر على القرار لكنني أثق بإمكانياتي".

وأتم: "إذا كان الأمر يتعلق بالبقاء أو المغادرة، فسأبذل قصارى جهدي وأبحث عن مساحتي وسأحاول أن أكون جيدًا في كأس العالم".

يذكر أن رافينيا قاد نادي ليدز يونايتد للبقاء في الدوري الإنجليزي حيث سجل 11 هدفًا وصنع 3 أهداف خلال مشاركته بـ 35 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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