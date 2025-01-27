“الخامس لم يسجله رافينيا”.. جماهير ريال مدريد تهاجم معلق مباراة برشلونة وفالنسيا!

جماهير ريال مدريد تهاجم معلق مباراة برشلونة وفالنسيا...

أبدى حسن العيدروس، المعلق في شبكة قنوات "بي إن سبورتس" غضبه وحزنه من تلقيه انتقادات وشتائم، على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تعليقه على مباراة برشلونة، وفالنسيا في الدوري الإسباني.

واستضاف برشلونة، نظيره فالنسيا، مساء أمس الأحد في الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني، بسبعة أهداف مقابل هدف.

وكشف العيدروس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه تلقى رسائل عقب المباراة فيها شتائم وسب وقذف، بسبب مقولة "رافينيا لم يسجل الخامس".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفسر العيدروس، مقولته وكتب: " كنت أقصد فيها أن رافينها في آخر خماسيتين سجل الهدف الخامس وكاد أن يفعلها بالأمس للمرة الثالثة، وللأسف البعض تناسى أن كرة القدم عبارة عن لعبة ترفيهية لا تقدم ولا تؤخر ولا مدريد او برشلونة أو ليفربول او ميلان او مانشستر يهتم بي او بك، الانسان يسمو بأخلاقه التي تعكس تربية اهله له، كرة القدم لعبة ترفيهية تبدأ مع الصافرة وتنتهي معها".

وتابع: " في كل مباراة أحاول أن أعطي كل فريق حقه بأسلوب مبتكر وتوظيف للغة عربية جميلة تضيف شيء من جمال الرياضة التي نحب، لكن بعد ذلك يغلق ملف المباراة ويفتح ملف المباراة التي تليها، ما دفعني لكتابة هذه السطور هو هذا السقوط للأسف من البعض في الشتيمة والسب والقذف".

جدير بالذكر أن آخر مباراتين نجح برشلونة، في تسجيل فيهم خمسة أهداف أو أكثر، خلالهم كان رافينيا، هو صاحب الهدف الخامس، في مباراة ريال مدريد، بالسوبر الإسباني، وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا.