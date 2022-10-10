رافينيا يخرج عن صمته: ركلة الجزاء؟ لم أستطع أن أكمل!

نجم برشلونة يؤكد أنه لم يتعمد السقوط!

أكد اللاعب البرازيلي رافينيا أن سقوطه أمام سيلتا فيجو لم يكن متعمدًا ولم يكن بداعي التمثيل للحصول على ركلة جزاء في لقاء الدوري الإسباني.

جاء هذا بحسب ما ذكر اللاعب في تصريحات أدلى بها ونقلهتا صحيفة "سبورت"، وأكد خلالها أنه لم يستطع أن يكمل الركض في اتجاه المرمى.

وقال رافينيا: "لدي الشعور أنه قام بلمسي، ولم أستطع أن أستمر، لهذا السبب التحديد سقطت على أرض الملعب بعد الارتطام".

وأضاف: "أنا لاعب يحب تسجيل الأهداف، ولو كان هناك أي فرصة للاستمرار بشكل سليم في الفرصة لكنت قد فعلت ذلك".

ولم يخف اللاعب شعوره بالغضب تجاه الكرة التي قرر الحكم أنها لن تحتسب وقال: "بالنسبة له لم يكن هناك أي شيء، لذلك علينا أن نواصل".

ونهى كلماته: "هناك بعض المباريات التي سنعاني فيها، لكن الأمر الأهم أننا خرجنا بنقاط المواجهة ضد سيلتا فيجو".

جدير بالذكر أن برشلونة قد عاد إلى صدارة ترتيب الدوري الإسباني عقب الفوز على سيلتا فيجو بهدف نظيف وبفارق الأهداف مع ريال مدريد.