فليك السبب .. رافينيا يتفوق على ميسي مع برشلونة!

موسم مختلف يعيشه رافينيا مع البرسا..

تحولت مسيرة رافينيا، لاعب برشلونة، من بداية متواضعة وأنباء عن رحيله، إلى كونه واحدًا من أهم نجوم الفريق هذا الموسم، تحت قيادة المدرب هانز فليك.

ويقدم اللاعب البرازيلي، مستويات مميزة هذا الموسم وتمكن من تسجيل 12 هدفًا وصناعة 10 آخرين، في 16 مباراة خاضها مع برشلونة، بكافة المسابقات كان آخرهم المساهمة في هدفين، أمام النجم الأحمر بدوري أبطال أوروبا مساء أمس الأربعاء.

ومنذ بداية عام 2024 تمكن رافينيا من المساهمة في 12 هدفًا، خلال ثمان مباريات في دوري أبطال أوروبا، منهم ستة أهداف في شباك بايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان.

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وساهم البرازيلي صاحب الـ 26 عامًا في 1.73 هدفًا في كل 90 دقيقة لعبها بالبطولة القارية، على مدار العام الحالي متفوقًا على ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة السابق، الذي عندما وصلت نسبة أهدافه إلى 1.67 خلال عام 2016، و1.56 في عام 2008.

وتمكن رافينيا، من معادلة رقم آخر لميسي، في دوري أبطال أوروبا بعد وصوله للهدف الثامن له هذا الموسم، ليتساوى مع البرغوث الأرجنتيني، في تسجيل أكبر عدد من الأهداف خلال عام واحد (عام 2019).

جدير بالذكر أن رافينيا، أمامه فرصة لكسر رقم ميسي، إذ أمامه مباراتين في دوري أبطال أوروبا، خلال عام 2024، إذ يلعب أمام بريست يوم 26 نوفمبر، ثم يواجه بوروسيا دورتموند، يوم 11 ديسمبر القادم.