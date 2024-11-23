"محاولة لإثبات التميز" .. رافينيا يدافع عن فينيسيوس وينضم لنيمار في السخرية من رودري

رد عنيف على نجم مانشستر سيتي

استمرارًا لحملة السخرية من لاعب الوسط الإسباني رودري، قرر رافينيا الانضمام لنيمار للرد على نجم مانشستر سيتي وتصريحاته الأخيرة عن زميلهما في منتخب السيليساو فينيسيوس جونيور.

رودري خرج في مقابلة مع إذاعة "كادينا سير" للحديث عن فوزه بالكرة الذهبية على حساب فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، وقال عن نظيره البرازيلي:"أعتقد أنه شخص ذكي، مع الوقت سيدرك أنه كلما ركز على الملعب كلما أصبح لاعبًا أفضل، الرياضيون لا يتم الحكم عليهم من خلال ما يقدمونه على أرض الملعب، بل خارجه أيضًا".

ومن جانبه رد رافينيا جناح برشلونة على هذه الكلمات قائلًا عبر تعليق على موقع "إنستجرام":"قمة عدم الكفاءة هي أن تكون بحاجة للتحدث بشكل سيئ عن الآخرين من أجل التميز".

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وينضم بذلك نجم الفريق الكتالوني إلى نيمار لاعب الهلال السعودي، والذي رد هو الآخر عليه قائلًا:"لقد أصبحت متحدثًا الآن".

يذكر أن فوز رودري بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2024، تسبب في حملة هجوم شرسة على مجلة "فرانس فوتبول" المنظمة للجائزة، وذلك بحجة ظلم فينيسيوس جونيور الذي ساهم في فوز ريال مدريد بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر المحلي الموسم الماضي.