استهزأ به فجاء الرد مذلًا.. روديجر يدفع ثمنًا غاليًا للسخرية من رافينيا!

ماذا حدث؟

شهدت مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، واقعة مثيرة للجدل كان بطلها نجم البارسا رافينيا.

وتلقى ريال مدريد هزيمة كبيرة أمام برشلونة بنتيجة 5-2 مساء أمس الأحد، في المباراة النهائية على ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية.

وفي الدقيقة 16، وبينما كان الريال متقدمًا بهدف نظيف، سقط مبابي على أرض الملعب مصابًا، ما دفع الحكم لاستدعاء الطاقم الطبي لعلاجه.

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أراد رافينيا استكمال علاج لاعب ريال مدريد خارج الملعب، حتى يتسنى لفريقه استئناف المباراة، قبل أن يحمل حقيبة الجهاز الطبي بنفسه وينقلها إلى الخارج.

أثار تصرف رافينيا استياء مدافع ريال مدريد أنطونيو روديجر، الذي حاول الاشتباك مع اللاعب البرازيلي، قبل أن يدخل في نوبة من الضحك (في سخرية واضحة من نجم برشلونة).

خرج مبابي للعلاج واستؤنفت المباراة، قبل أن يسجل برشلونة 5 أهداف متتالية، لعب رافينيا دور البطولة فيها، حيث أحرز هدفين وصنع آخر، ليتوّج البارسا باللقب في النهاية.