تصريح مثير من نجم برشلونة..

تحدث رافينيا نجم برشلونة عن موسمه الاستثنائي تحت قيادة المدرب هانز فليك، والذي سجل خلاله 10 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة في 14 مباراة بمختلف المسابقات.

وقال النجم البرازيلي، في حوار مع صحيفة "elpais"، إنه أصبح يتحلى بمزيد الثقة، مشيرا إلى أنه "إذا لم تكن لديك الثقة لبذل قصارى جهدك في عملك، فمن الصعب أن تنجح الأمور".

وردًا على سؤال حول تأثير عدم مشاركته لمباراة كاملة مع المدرب السابق تشافي هيرنانديز (أكمل 7 من أصل 60)، علق: "كان الأمر أكثر تعقيدًا، أضحك لأن هذا حدث لي كثيرًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "إنه ليس انتقادًا لتشافي، لكن دون وعي كنت أعرف بالفعل في قرارة نفسي أنه سيتعين علي الخروج. حاولت أن أفعل كل شيء في 60 دقيقة ولم ينجح الأمر، وفي أوقات أخرى عندما سارت الأمور على ما يرام كنت (أغادر) على أي حال".

وعن الصفة الأهم في كرة القدم، أوضح: "أهم شيء هو معرفة ما ستفعله قبل أن تصل الكرة إليك، عليك أن تبعد عينيك عن الكرة لتنظر إلى كل ما يجري من حولك، من يفعل ذلك هم العباقرة".

بادره المحاور "ميسي؟"، فقال: "ليو من عالم آخر، لا يمكن تفسيره"، فسُئل من جديد: "وهل يسير لامين يامال في هذا الطريق؟" فرد: "أراه أشبه بنيمار، المراوغة والسرعة التي يفكر بها في المراوغة، عندما تعتقد أنه يمكنك خطف الكرة منه، فإنه يفعل شيئًا لم تره في حياتك".