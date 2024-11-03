"لم نفهم الإهانات" .. رافينيا يكشف سبب عدم إيقاف الكلاسيكو بعد العنصرية ضد نجوم برشلونة

رافينيا يفسر سبب عدم اعتراض نجوم برشلونة على الإهانات العنصرية أثناء الكلاسيكو

كشف النجم البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة، عن سبب عدم إيقاف الكلاسيكو ضد ريال مدريد، بعد تعرضه وزملائه نجوم البلوجرانا للإهانات العنصرية من جانب جماهير الميرنجي.

وقال رافينيا خلال تصريحات لصحيفة "El Pais": تحدثنا بالفعل عن هذا الأمر، وهذا الأمر يزعجنا فنحن نقوم بعملنا، ونعلم أن مشجعي الفريق الآخر يحاولوا القيام بكل شيء حتى لا تسير الأمور على ما يرام بالنسبة لك".

وأضاف: "عندما يهينونك وتأخذهم تلك الإهانات إلى مكان آخر، يكون الأمر أكثر تعقيدًا، وتحدثت مع أنسو بعد ذلك وأخبرنا بما حدث له، لقد كان أكثر حزنًا، سمعنا مع لامين أنهم كانوا يخبروننا بأشياء، ولكننا لم نفهم بالضبط ما كانوا يقولونه لنا، ولكن أنسو فهم بالفعل، وبعد المباراة شاهدنا مقاطع الفيديو وأدركنا وقتها ما أخبرونا به".

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وواصل: "ما يمكننا القيام به بعد المباريات، نفعل بعد ذلك خلال المباريات، وعلينا التركيز، هناك الكثير من الأشخاص الذين اعتادوا الذهاب إلى الملاعب للإهانة، ولا يمكن الموافقة على ذلك".

نجم برشلونة تابع: "أتفهم موقف فينيسيوس جونيور، لا نعرف ما حدث في طفولته، ولا نعرف الأشياء التي سمعها عندما كان صغيرًا، هذه الأشياء تدفع الناس إلى أقصى حدودهم وهذا يزعجه كثيرًا، وفينيسيوس فتى مبتسم للغاية وهو دائمًا ما يكون مبتسمًا".

واختتم رافينيا تصريحاته قائلًا: "الأمر الوحيد الذي يزعجك كثيرًا هو هذا، أنا أتفهم غضبك ولكنني لست في وضعك، لذلك لا أستطيع أن أخبرك ما سأفعله في مكانك".