فيديو | رافينيا يحتفل بالهاتريك التاريخي مع طفله الرضيع!

ماذا فعل النجم البرازيلي؟

احتفل البرازيلي رافينيا نجم برشلونة بتسجيل 3 أهداف في شباك بلد الوليد أمس السبت، مع طفله الرضيع.

وكان رافينيا قد سجل أول هاتريك في مسيرته الكروية أمام بلد الوليد، في المباراة التي انتهت 7-0، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وتداول كثيرون من جماهير برشلونة مقطع فيديو لرافينيا، وهو يعطي كرة "الهاتريك" لطفله الرضيع، احتفالًا بإنجازه غير المسبوق.

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بهذا الهاتريك، سجل رافينيا هدفين أو أكثر للمرة الثانية فقط مع برشلونة، بعد أن فعل ذلك في أبريل 2024 ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

من الجدير بالذكر أن رافينيا رزق بابنه من زوجته المؤثرة ناتاليا رودريجز في مايو 2023.