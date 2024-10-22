رافينيا: لا نبحث عن الثأر أمام بايرن.. وما حدث معي "قلة احترام"!

تصريح مثير من نجم البارسا..

أكد البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة، أهمية مواجهة بايرن ميونخ في إسبانيا، غدًا الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال رافينيا في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "أعتقد أننا نحاول أن نكون أفضل من أنفسنا كل أسبوع، هذا أسبوع خاص، الجميع متحفز لمواجهة خصوم كبار (بايرن ميونخ وريال مدريد)، نحن مستعدون لهذا التحدي، ونسعى للفوز بالنقاط الثلاث، ثم يوم الخميس يمكننا الحديث عن الكلاسيكو".

وردًا على سؤال: "هل تبحثون عن الثأر أمام بايرن؟"، علق: "لا أعتقد ذلك، ما حصل في الماضي انتهى، وصحيح أنه من المؤسف الذي حصل في تلك المباريات، لكن تركيزنا حاليًا على هذا اللقاء للظفر بالنقاط الثلاث".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وواصل: "مهما حصل في نتائج المباراتين، فعلينا أن نمضي قدمًا دائمًا، الأهم أن نكون جاهزين ذهنيًا، وتكون ردة فعلنا جيدة، من المهم أن نسعى للفوز".

وردًا على سؤال بشأن شائعات انضمام نيكو ويليامز لبرشلونة، أوضح: "رأيت وصرة على إنستجرام بشأن هذا الأمر (وضع نيكو بالرقم 11)، ولم تكن جيدة صراحة، أعتقد أن هذا الأمر قلة احترام، لكن كل شخص يفعل ما يشاء، ويكتب الأرقام التي يريد، لكن بالنسبة لي أنا أريد أن أتأقلم وأقدم الأفضل في هذا النادي".

وختم: "من الفخر لي أن أرتدي شارة قيادة برشلونة، هذا أمر يعني أنه علي أن أتواجد من أجل الجميع، الأكبر سنًا والشباب أيضًا، أريد مساعدة الجميع بما أستطيع، أن أكون أحد القادة لهو شرف".