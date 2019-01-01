رافينيا يُفسد انتقال فيدال إلى إنتر

فيدال ليس راضياً عن وضعه كبديل

أوضحت تقارير إعلامية أن برشلونة يرفض انتقال نجمه التشيلي أرتورو فيدال إلى إنتر تخوفاً من تكرار سيناريو صفقة رافينيا ألكانتارا.

وشغل فيدال الإعلام قبل الكلاسيكو الفائت بعد الأنباء عن غضبه بسبب استبعاده من التشكيل الأساسي للفريق رغم الغيابات في خط الوسط.

وذكرت "كوريري" أن إنتر يريد ضم فيدال فقط على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء بنهاية الموسم، الأمر الذي يرفضه البلوجرانا خوفاً من أن إنتر لا يفعل خيار شراء اللاعب مثلما حدث مع رافينيا.

واستعار النيراتزوري متوسط الميدان البرازيلي من برشلونة منتصف الموسم قبل الماضي، ولكن رغم تألقه، لم يضم اللاعب نهائياً بسبب قواعد اللعب النظيف.

التقرير أفاد بأن برشلونة سيسمح للتشيلي بالرحيل فقط على سبيل البيع النهائي مقابل 25 مليون يورو، أو إعارة مع إلزامية الشراء.

وفي المقابل، أفادت مصادر إيطالية أن يوفنتوس دخل على الخط لإعادة نجمه السابق، كما فعل في صفقة ديان كولوسيفسكي، لاعب أتالانتا المعار لبارما.

وتشير "سكاي" لاقتراب توصل إنتر لاتفاق مع أتالانتا بخصوص الشاب السويدي من أجل يونيو المقبل، ولكن يوفنتوس يحاول بتقدمه بعرض مالي يضم ماركو بياتسا، جناح الفريق الكرواتي.

ويتفوق يوفنتوس على صعيد صدارة الدوري الإيطالي بفارق ثلاث نقاط عن إنتر، ولكن بمباراة أكثر بعد فوزه على سامبدوريا الأربعاء.