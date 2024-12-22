"أتحمل المسؤولية كاملة" .. رافينيا يعترف بأخطائه في هزيمة برشلونة من أتلتيكو مدريد!

نجم برشلونة يُحمل نفسه مسؤولية الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد

يرى النجم البرازيلي رافينيا جناح برشلونة، أنه يتحمل المسؤولية الكاملة، لهزيمة فريقه على يد أتلتيكو مدريد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت.

وتلقى برشلونة هزيمة قاتلة أمام أتلتيكو مدريد بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما بالجولة 18، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وظهر رافينيا، عبر قناة ناديه متأثرًا بشدة عقب الهزيمة القاسية أمام أتلتيكو مدريد في مونتجويك، وأوضح أن النتيجة لا تعكس الأداء على أرض الملعب، حيث جاءت بسبب بعض الأخطاء الفردية.

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وقال النجم البرازيلي: "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد جدًا، الفريق قدم أداءً رائعًا، اعتدت أن أقول إننا لا نتحكم بالنتائج، لكننا نستطيع التحكم في الجهد داخل الملعب، وأعتقد أننا قدمنا أداءً مميزًا".

ورغب رافينيا في تحمل المسؤولية الكاملة عن النتيجة، حيث أضاف: "أنا بشكل خاص أتحمل هزيمة اليوم، لأنني أضعت فرصة تسجيل هدف وبعدها بحوالي خمس دقائق تمكنوا من تحقيق التعادل، ثم أخطأت في تمرير كرة تسببت في الهدف الثاني لهم، الهزيمة اليوم أتحملها بالكامل، هذه هي الحياة".

واختتم الجناح البرازيلي حديثه قائلاً: "نحن نؤمن بالعمل الذي نقوم به، لا يزال هناك نصف موسم في الدوري، علينا التركيز على العمل والسعي لتحقيق أفضل النتائج".