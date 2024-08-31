رافينيا: أنا ضمن الأفضل في العالم.. وبرشلونة لا يحتاج تعاقدات جديدة!

كلمات قوية من النجم البرازيلي..

بدا البرازيلي رافينيا نجم برشلونة سعيدًا للغاية بعدما سجل أول ثلاثية (هاتريك) في مسيرته، خلال الفوز على بلد الوليد (7-0) مساء اليوم السبت ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وقال رافينيا، في تصريحات عقب المباراة: "لا أعرف إذا كنت الأفضل، لكنني بالتأكيد من بين الأفضل، سأحاول أن أقدم ما هو أكثر، هذه أول ثلاثية لي، وأنا سعيد جدًا لمساعدتنا على الفوز".

وأضاف: "أشعر أنني بحالة جيدة بدنيًا، كنت أعمل بجد منذ عودتي من العطلة الصيفية، هذا الموسم مهم جدًا بالنسبة لي، وما زلت أبحث عن أفضل نسخة لي، من أجل مساعدة الفريق واكتساب المزيد من الثقة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وواصل: "مباراة اليوم أظهرت أننا لا نحتاج لتعاقدات جديدة، نحن في حالة ممتازة، الفريق يعمل بجد، نتيجة اليوم تعكس العمل الذي نقوم به".

وختم: "نحن دائمًا نريد المزيد، نريد تسجيل الكثير من الأهداف. من المهم أن نحترم الخصم، ولكن أقصى احترام يمكننا إظهاره هو تسجيل الأهداف، ولكن دون الاستهزاء أو السخرية".

بهذا الهاتريك، سجل رافينيا هدفين أو أكثر للمرة الثانية فقط مع برشلونة، بعد أن فعل ذلك في أبريل 2024 ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.