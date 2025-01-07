"لو رأيت ما يحدث لأولمو لفكرت مليًا قبل التوقيع لبرشلونة".. رافينيا يخرج عن صمته وهانز فليك يرد

ماذا قال النجم والمدرب؟

أعرب رافينيا دياز نجم برشلونة عن استيائه من وضع ثنائي الفريق داني أولمو وباو فيكتور، بعدما فشل النادي -حتى الآن- في تسجيلهما لخوض النصف الثاني من الموسم الجاري بسبب قواعد اللعب المالي النظيف.

وقال رافينيا، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة أتلتيك بيلباو غدًا الأربعاء في نصف نهائي السوبر الإسباني بالسعودية: "نأمل أن يتمكن المسؤولون من حل هذا الأمر في أقرب وقت ممكن، لو كنت في نادٍ آخر ورأيت ما يحدث مع أولمو وباو، لفكرت مليًا قبل المجيء إلى هنا".

وأضاف: "إنه وضع معقد للغاية، لا نرغب نحن اللاعبين أبدًا في المرور بهذه اللحظات، لا نعرف ما إذا كان بإمكاننا الاعتماد عليهم أم لا".

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من جهته، علق الألماني هانز فليك مدرب برشلونة على وضع الثنائي: "بالطبع سيؤثر علينا غيابهما، لا أعتقد أن أي منهما سيشارك غدًا (أمام بيلباو)، لكن علينا الانتظار".

وواصل: "ليس من السهل علينا عدم وجود لاعبين مهمين للغاية بالنسبة لنا، لقد تحسنا كثيرًا، داني أولمو لاعب ممتاز، بالطبع نفتقده، لكن علينا المضي قدمًا، بالطبع سيؤثر ذلك، لكن هذا يمنحنا فرصة لنكون أقرب كفريق، علينا أن نظهر أننا فريق واحد".

وحين سُئل عن كلمات رافينيا (بشأن التفكير قبل التوقيع لبرشلونة)، أوضح: "نعرف ما هو الوضع ومدى ضخامة هذا النادي، عندما تعرف ذلك (أن البارسا يريدك)، ستوقع على الفور".