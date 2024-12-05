السير على خطوات ريال مدريد .. برشلونة يجد "رافعة اقتصادية" جديدة لقيد أولمو

انفراجة هائلة في الملف الشائك للفريق الإسباني

أفادت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة قرر تفعيل رافعة اقتصادية جديدة لحل مشكلة قيد لاعب وسطه داني أولمو خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

كان النادي تحت قيادة رئيسه جوان لابورتا قد اتبع أسلوب الرافعات الاقتصادية للحصول على أموال بشكل مباشر وتحسين الحالة الاقتصادية ليتمكن من إتمام الصفقات وقيد اللاعبين الجدد.

الصحيفة أوضحت أن الرافعة الجديدة تتمثل في بيع حق استخدام المقاعد الخاصة بكبار الشخصيات في ملعب كامب نو لمدة 20 عامًا، مشيرة إلى أن العائد المتوقع من تلك الخطوة يصل إلى 200 مليون يورو.

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بيع مقاعد الـVIP ليس بالشيء المستحدث من النادي الكتالوني بل فعله ريال مدريد وعدد آخر من الأندية سابقًا، وقد وجدته إدارة لابورتا الحل الأفضل لضخ الأموال والعودة إلى قاعدة 1:1 مع رابطة الدوري الإسباني لقيد أوملو وباو فيكتور وغيرهم من اللاعبين دون الحاجة للتضحية بلاعب آخر من الفريق مما يُلحق الضرر بالفريق فنيًا.

وأشارت سبورت إلى أن الانتهاء من إجراءات بيع المقاعد سيكون قبل التاسع من يناير القادم موعد كأس السوبر الإسباني الذي سيُقام في السعودية، مشيرة إلى وجود شركة قطرية جاهزة لشراء المقاعد مع حزمة الخدمات كاملة وبشكل فوري.