"رأيت الدم" .. لاعب فالنسيا يعترف أمام القاضي بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي

تطورات جديدة في قضية رافا مير لاعب فالنسيا

رغم إطلاق سراحه بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على فتاة، اعترف رافا ميرا مهاجم فالنسيا أمام القاضي، بأنه تسبب في إصابة الفتاة بكدمات!

وكانت السلطات الإسبانية قد اتخذت قرارًا بإطلاق سراح ميرا بكفالة وإجراءات احترازية الأربعاء الماضي، بعد أن مثل إلى المحكمة وأدلى بأقواله في القضية.

وأشار موقع "Levante-EMV" إلى أن رافا اعترف أمام القاضي بأن الفتاة أصيبت بكدمة، حيث قال: "رأيت الدم، وكان مجرد خدش".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكد رافا للقاضي أن كل شيء حدث بالتراضي، حيث كان يتواجد رفقة أصدقائه في ملهى ليلي، وتم الاتفاق مع فتاتين على التوجه إلى منزل اللاعب في منطقة توري الحضرية، من أجل استكمال الحفل على انفراد لتحدث الواقعة.

ويواصل دفاع رافا مير محاولاته لإثبات براءته من تهمة الاعتداء الجنسي على الفتاة، وذلك بالاعتماد على المحاضر التي حررها ضباط الشرطة المحلية، الذين ذهبوا إلى المنزل، حيث ذكر محاميه أن المعهد المسلح يجري تحقيقًا متحيزًا ضد مهاجم فالنسيا.

ووفقًا لما أكده المحامين فإن الفتاتين أكدا على أنهما ذهبا إلى المنزل بالتراضي، وعندما طلبت الفتاة المعتدي عليها من رافا التوقف استمع إليها ونفذ طلبها، الأمر الذي دفع الدفاع إفادة أمام المحكمة من أصدقاء اللاعب الذين ذهبوا إلى المنزل، وأيضًا من مدير أعماله لأنه يعتبر أن الحرس المدني يتجاهل هذه الشهادة من تقرير الشرطة.