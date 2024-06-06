فيلم وثائقي جديد للنجم المكسيكي السابق

كشف رافا ماركيز مدرب فريق الرديف لبرشلونة "برسا أتلتيك"، عن موقفه من إمكانية تدريب الفريق الأول للنادي الكتالوني.

ماركيز اسمه ارتبط أكثر من مرة بتدريب برشلونة خلفًا للمُقال تشافي هيرنانديز، بسبب النتائج الجيدة التي يقدمها مع شباب النادي، ولكن في النهاية تم اللجوء إلى مدرب أكثر خبرة وهو الألماني هانز فليك.

النجم المكسيكي السابق ظهر في مقابلة بمناسبة عرض فيلمه الوثائقي "El Capitan" على نتفليكس، وتطرق إلى العديد من الموضوعات الخاصة بمشواره التدريبي ورحلته كلاعب.

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وقال ماركيز في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو":"لم أبحث عن خلافة تشافي، ولكن الأمر حدث بسبب العمل الذي كنت أقوم به وتعرف عليه الناس، لم أتقدم بطلب للحصول على الوظيفة مثلما قال البعض، ربما ما قلته تم تحريفه".

وأضاف:"أشعر بالرضا عن العمل الذي أقوم به، وأنا سعيد بما أفعله، وأعتقد أن هناك اتجاه داخل النادي لمنح الفرصة لعدد متزايد من اللاعبين الصغار من فريقي لمساعدة الفريق الأول".

وعن ترشيحه أي من لاعبي فريقه للمدرب هانز فليك:"من الصعب الحديث عن بعض الأشخاص وترشيحهم الآن، ولكن بالتأكيد عندما يحين الوقت، سيقوم المسؤولون بإخبار المدرب باللاعبين المناسبين".

وعن قراره قبل انتهاء عقده مع برشلونة في 30 يونيو الجاري، مع إمكانية صعود فريق الرديف لدوري الدرجة الثانية:"الحقيقة أنني لست في عجلة من أمري لاتخاذ أي قرار، أنا مرتاح جدًا هنا وأتعلم الكثير وسأتخذ القرار فور انتهاء المنافسات الحالية بالدوري، لدي اتصالات جيدة مع مجلس الإدارة وربما سأعطي الأولوية لبرشلونة قبل الاستماع للعروض الأخرى".

وفي نهاية حديثه قال المدرب المكسيكي إن اللحظة الأهم بمسيرته كلاعب، كانت بالوصول إلى القمة مع برشلونة بدءًا من دوري أبطال أوروبا في 2006، وحتى تحقيق السداسية مع المدرب بيب جوارديولا.