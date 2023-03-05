رافا بينيتيز .. رحلة البحث عن فامباير نيكولاس كيج!

مدرب ليفربول السابق في كل مكان!

إذا فتحت أي موقع كروي في الأيام الماضية اتحداك أن لا تجد أمامك اسم رافائيل بينيتيز، المدرب الإسباني فجأة عاد بقوة للصورة بسلسلة من اللقاءات الصحفية مع كل كبار المجال تقريباً.

ماركا، آس، ديلي ميل، جارديان والبقية، تحليلات لأوضاع أنديته السابقة، وكواليس عن النجوم الذين عمل معهم تُكشف وتحكى للمرة الأولى، تصرفات لشخص بائس يحاول إحياء مسيرته المحتضرة.

ويمكن القول إن مسيرة "السمين" كما وصفه جوزيه مورينيو في الماضي لا تمر بأفضل أوقاتها، فبعد سنوات الإنجازات في فالنسيا وليفربول، جاءت تجارب إنتر وريال مدريد لتكتب بداية النهاية، ثم مرحلة انهيار سمعته كأحد أبرز مدربي جيله بتجارب فاشلة في نيوكاسل والصين، وأخيراً إيفرتون التي لم تتعد بضعة أشهر قبل إقالته.

بطل موقعة دوري الأبطال مع ليفربول في اسطنبول، والليجا مع خفافيش فالنسيا فقد هيبته بعد إخفاقات تجاربه الأخيرة، وأصبح غير مطلوباً حتى خارج أوروبا، والآن يبدو أنه يبحث عن مخرج للعودة من جديد.

هل تعرف نيكولاس كيج؟ إذا كنت متابعاً للسينما بالتأكيد تعرف الممثل الأمريكي بطل أفلام شهيرة وناجحة مثل "Face Off" و"The Rock"، وتعرف كيف بعد النجاحات الساحقة تراجعت مسيرته حتى أصبح يرتضي بأدوار في أفلام هابطة لا تليق بنجوميته.

بعد فترة من الاختفاء عقب أن تحول لمادة للسخرية سيعود كيج في 2023 بشخصية غربية وغير مألوفة، كمصاص دماء "فامباير" في فيلمه الجديد "رينفيلد"، شخصية قد تدعو للمزيد من السخرية، ولكن النقاد بعد أن شاهدوا الإعلان التشويقي للفيلم الكوميدي يظنون أن كيج وجد أخيراً تذكرته للأضواء من جديد بدور مختلف قد يعيد له بريقه.

اتفقت أو اختلفت حول أساليب بينيتيز، لكن الإسباني يبقى أحد أفضل المدربين في القرن الحالي والسنوات الأخيرة، سجل بطولاته وحده يكفي كبرهان، والآن يبدو أن الإسباني يريد العودة للساحة من جديد، وكل ما يحتاجه ربما هو إيجاد "الفامباير" الخاص به!