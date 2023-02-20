رافاييل بينيتيز: كنت ضحية كريستيانو رونالدو وريال مدريد حقق الأبطال بفضلي!

علي رفعت
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Cristiano Ronaldo Al-NassrGetty Images
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رافاييل بينيتيز يفتح النار على فترته في ريال مدريد.

تحدثت صحيفة "ماركا"، مع المدرب الإسباني رافاييل بينيتيز المدير الفني الأسبق لكل من ريال مدريد وليفربول قبل ساعات من المواجهة المنتظرة بين الفريقين في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وتطرق بينيتيز للحديث عن عدة أمور شائكة في فترته في ريال مدريد، حيث أكد أن الفريق الذي كونه بنفسه كان له الفضل في فوز الملكي بدوري أبطال أوروبا.

وقال بينيتيز: "التوقيع مع كاسيميرو وماتيو كوفاتشيتش ولوكاس فاسكيز كان له تأثيرًا إيجابيًا في منح الفريق التوازن، لقد قمنا بعملنا بشكل جيد هناك وفزنا بالثمانية على مالمو وبالعشرة على رايو فاييكانو".

وأردف: "ريال مدريد استفاد من الفريق الذي بنيته وفاز بدوري أبطال أوروبا، لقد قمنا بعملنا بشكل جيد لكنه في النهاية لم يكن مرضيًا بالنسبة لهم".

وأضاف: "كان هناك العديد من الأمور التي لم تكن خطأي في النهاية، إيكر كاسياس رحل وسيرخيو راموس أراد الرحيل وكريستيانو رونالدو لم يكن سعيدًا".

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب بين ريال مدريد وليفربول يقام مساء الثلاثاء في إنجلترا بينما تقام مباراة العودة في الـ 15 من مارس في إسبانيا على ملعب سانتياجو برنابيو.

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