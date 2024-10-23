"بعد الإساءات المزعومة من نادال للسعودية" .. تركي آل الشيخ يكشف عن رسالة خاصة من أسطورة التنس له ويعد بمفاجآت

نادال سيودع عالم التنس في الشهر القادم..

كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن حقيقة "إساءة" أسطورة التنس الإسباني رافائيل نادال، للمملكة العربية السعودية؛ بعد مشاركته في بطولة "كأس الملوك الستة"، في العاصمة الرياض.

نادال بصحبة الأسطورة الصربية نوفاك جوكوفيتش، والإيطالي يانيك سينر والإسباني كارلوس ألكاراز، المصنفين الأول والثاني على التوالي، والروسي دانييل ميدفيديف والدنماركي هولجر رون، شاركوا في بطولة "كأس الملوك الستة" للتنس، التي أقيمت في العاصمة السعودية برعاية "موسم الرياض"، في الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر 2024.

وحصل كل لاعب شارك في هذه البطولة، على مليون و500 ألف دولار، إلى جانب تقاضي سينر الذي توّج باللقب، مبلغًا يُقدر بـ6 ملايين دولار إضافية - وهي الجائزة الأغلى في تاريخ رياضة التنس -؛ كما تم تكريم نادال بمناسبة قرار اعتزاله بنهاية العام الحالي، وذلك بمنحه "مضربًا من الذهب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفور عودته إلى بلاده بعد هذه البطولة، التي حصل فيها على "المركز الرابع".. أجرت صحيفة "آس" الإسبانية حوارًا مع نادال؛ حيث تم توجيه بعض الأسئلة له، متعلقة بـ"الحريات" في المملكة العربية السعودية، وما يزعم الغرب بأنه استغلال الرياضة في "غسيل الأموال".

أسطورة التنس الإسباني رد بأن ذهابه للسعودية هو وأبرز النجوم، يساعد المملكة على الانفتاح على العالم، وتصحيح الصورة التي تم رسمها عنها؛ قائلًا: "هل تريدون أن يستمروا كونهم سيئين؟!؛ نعم.. المال كان أحد أسباب ذهابي إلى هناك، ولكننا نشجع السياح أيضًا على زيارة البلد".

هذه التصريحات قام البعض بـ"تحريفها"؛ بحيث ظهرت كما ولو أن رافائيل نادال يؤيد الأسئلة التي طُرِحت عليه بشأن تقييد السعودية للحريات، وأنه لم يذهب إلى هناك إلا للحصول على "الأموال الضخمة" التي تم عرضها عليه فقط.

ماذا قال تركي آل الشيخ بعد تحريف تصريحات نادال؟!

آل الشيخ من ناحيته نفى عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن يكون نادال قد "أساء" إلى المملكة العربية السعودية؛ قائلًا: "لا تصدقوا الشائعات.. هُناك حمله شعواء معروف من ورائها، لكل نجم يأتي إلى بلادنا أو محب لها".

وشدد رئيس الهيئة العامة للترفيه، على أن هناك من لم يعجبهم التقدم الكبير في المملكة العربية السعودية بمختلف المجالات، لافتًا إلى أن بطولة "كأس الملوك الستة" للتنس، نجحت بشكل أتعب الكثيرين.

وأضاف آل الشيخ: "لو كان هناك أحد من الذين جاءوا إلى السعودية، في مختلف المجالات، غير محب للبلاد؛ لكنت أول المتصدين له"، معلنًا عن مشروعين مرتقبين من الأسطورتين رافائيل نادال ونوفاك جوكوفيتش، في المملكة.

وفي النهاية.. نشر تركي آل الشيخ نص "رسالة شخصية" أرسلها نادال له؛ قائلًا فيها بالحرف: "مرحبًا بمعاليك.. أنا رافائيل نادال، آمل أن تكون بخير.. أود أن أشكرك جزيل الشكر على كل شيء في الأسبوع الماضي، لقد كان أدائي في (موسم الرياض) رائعًا.. شكرًا على كل الهدايا وكرم الضيافة في منزلك، شكرًا جزيلًا لك نيابة عن عائلتي أيضًا.. آمل أن أراك قريبًا جدًا".