بسبب فيديو .. رافائيل لياو يحظر مُشجعًا لميلان بعد هزيمة بارما!

رد فعل مفاجئ من نجم ميلان تجاه أحد مشجعي فريقه

سخر أحد مشجعي ميلان من النجم البرتغالي رافائيل لياو عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، بسبب خطأ من الجناح خلال إحدى الهجمات المرتدة، التي كلفت فريقه هدفًا ضد بارما.

وتلقى ميلان الخسارة على يد بارما بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت أمس السبت، بالجولة الثانية ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ونشر مشجع لميلان عبر حسابه لقطة لهجمة ميلان التي تعامل معها لياو برعونة شديدة، لترتد بهجمة مرتدة نجح فريق بارما من ترجمتها لهدف.

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وعلق المشجع قائلًا: "اللقطة المعتادة من رافائيل لياو، ولكنكم تستمرون في الدفاع عنه"، في تغريدة ساخرة من النجم البرتغالي.

وبعد انتهاء المباراة، قام رافائيل لياو بحظر المشجع، بسبب طريقة سخريته منه خلال المباراة، ليقوم مشجع ميلان بنشر صورة تُظهر حظر لياو له.