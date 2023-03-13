راعٍ خفي .. السر خلف عدم ظهور احتجاجات بيلباو على برشلونة عبر التلفاز

النادي الكتالوني يواجه صعوبات كبيرة في إسبانيا.

كشفت شبكة "دازون" من خلال فيديو تغطية لمباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني عن مشكلة حدثت أثناء البث التلفزي للمباراة التي أقيمت مساء الأحد.

وبحسب ما ذكرت الشبكة فقد تم تجاهل لقطة هامة للغاية خلال المباراة قامت بها جماهير بيلباو للاعتراض على برشلونة وعلاقته بالحكام بعد القضية التي أثيرت مؤخرًا بشأن دفع النادي الكتالوني لأموال للحصول على مساعدات تحكيمية.

وكانت الجماهير قد هتفت ضد برشلونة والفساد، كما قامت بإلقاء كميات كبيرة من الأوراق المالية التي رسم عليها شعار برشلونة وكلمة مافيا.

وتجاهل الناقل التلفزيوني نقل تلك المشاهد بحسب ما ذكرت الشبكة بسبب وجود علاقة بينه وبين برشلونة، حيث كان أحد تلك الشركات التي دفعت الأموال في الصيف الماضي نظير حصول برشلونة على رافعات مالية والتوقيع مع الصفقات، مقابل نسبة من أصول النادي.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق تسع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.