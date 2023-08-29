راشيل دالي .. صاحبة الأهداف الغزيرة تفوز بجائزة لاعبة العام بالدوري الإنجليزي!

عام مميز لنجمة أستون فيلا

بعد موسم مبهر لها مع أستون فيلا، حصدت النجمة المتألقة راشيل دالي جائزة أفضل لاعبة في الدوري الإنجليزي لعام 2023.

المنافسة لم تكن سهلة بالنسبة لراشيل من أجل الحصول على الجائزة المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين "PFA" للسيدات، حيث تفوقت على الثنائي سام كير نجمة تشيلسي وباني شاو لاعبة مانشستر سيتي.

وتأتي هذه الجائزة بعد تتويج نجمة أستون فيلا ومهاجمة الفريق بلقب هدافة الدوري الإنجليزي للسيدات "WSL" الموسم الماضي بعد تسجيلها 22 هدفًا.

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وتم ترشيح كل من أونا باتل لاعبة مانشستر يونايتد السابقة وفريدا مانوم من آرسنال، جورو رايتن لاعبة تشيلسي، ولكن في النهاية راشيل دالي كانت الفائزة في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مساء الثلاثاء.

يذكر أن دالي التي تبلغ من العمر 31 سنة دخلت تشكيل منتخب إنجلترا للسيدات في كأس العالم الأخير بعد تألقها اللافت مع أستون فيلا، حيث ساعدت الفريق على التأهل للنهائي الذي خسره المنتخب الإنجليزي بهدف دون رد من إسبانيا.