راشفورد ينتقد العنصرية ويؤكد: كان بإمكاننا إضافة أهداف أخرى

أبرز تصريحات راشفورد وماكتوميناي عقب انتصار مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي

قال ماركوس راشفورد مهاجم نادي مانشستر يونايتد إن فريقه كان يستطيع إضافة المزيد من الأهداف في شباك مانشستر سيتي خلال ديربي اليوم.

ونجح الشياطين الحمر في حسم ديربي مانشستر لصالحهم بعدما حققوا فوزًا هامًا خارج القواعد على حساب مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الاتحاد لحساب الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعقب المباراة أشاد ماركوش راشفورد صاحب الهدف الأول بأداء جميع زملائه في ليلة اليوم مؤكدًا أن مانشستر يونايتد استحق الفوز وبفارق أكبر من فارق الهدف.

وأضاف: "لقد كانت المباراة صعبة ولكننا لعبنا بشكل جيد، كنا هناك العديد من الفرص خاصة في شوط المباراة الأول وكنا نستطيع تسجيل العديد من الأهداف من خلالها في حال ترجمناها بشكل أفضل"

وتابع: "في الشوط الثاني كان علينا التماسك أمام الضغط الكبير الذي يفرضه مانشستر سيتي، لم يكن الصمود أمامهم شوطًا كاملًا سهلًا ولكننا نجحنا في ذلك"

وأردف: "العنصرية في حق فريد؟ خلال المباراة نفسها لم أشاهد شيئًا، ولكن أعتقد أن مثل هذه الأمور مرفوضة ومن المؤسف أن تحدث في ملاعب كرة القدم في الوقت الحالي"

بينما قال سكوت ماكتوميناي إن الفوز في المباراة وحسم ديربي مانشستر كان رغبة اللاعبين جميعًا وكان الشيء الوحيد الذي شغلهم في الأيام الماضية.

وأكد: "لعبنا بشكل جيد وعانينا من أجل تحقيق الفوز، ولكن كل شيء سيء ينتهي بمجرد لحظة الاحتفال مع الجماهير بالفوز بعد نهاية المباراة"

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يذكر أن مانشستر يونايتد قد حقق انتصارًا على توتنهام بقيادة مورينيو منذ 3 أيام، ليواصل نتائجه المميزة أمام الكبار هذا العام رغم أدائه المهتز أمام بقية الفرق.