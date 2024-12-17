يقصد رونالدو؟ راشفورد : قررت الرحيل عن مانشستر يونايتد ولن أفعل مثل هؤلاء!

إعلان هام من المهاجم الإنجليزي

على طريقة ما فعله كريستيانو رونالدو عند رحيله عن مانشستر يونايتد وانتقاله للنصر السعودي في يناير 2023، خرج ماركوس راشفورد بشكل علني لإعلان الرحيل عن الشياطين الحمر.

راشفورد يمر بفترة صعبة خلال هذا الموسم، سواء مع المدرب السابق إريك تين هاج أو الحالي روبن أموريم، خاصة بعدما قام الأخير باستبعاده من حساباته، وإخراجه من قائمة الفريق في المباراة التي فاز فيها 2/1 يوم الأحد الماضي في الديربي على مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

ووسط الأنباء المستمرة حول رحيله عن النادي في يناير، قال راشفورد في مقابلة مع الصحفي "هنري وينتر":"بالنسبة لي شخصيًا، أعتقد أنني مستعد لتحدي جديد وللخطوة التالية، عندما أرحل، لن تكون هناك أي مشاعر سيئة، ولن تسمع مني أي تصريحات سلبية عن مانشستر يونايتد، هذه هي شخصيتي".

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وأضاف:"الموقف يبدو سيئًا بالفعل، لذلك لن أجعله أسوأ، لقد رأيت كيف غادر لاعبون آخرون في الماضي بطريقة سيئة، ولا أريد أن أكون هذا الشخص، عندما أرحل سأدلي ببيان نابع من داخلي".

وواصل صاحب الـ27 سنة حديثه:"لقد قطعت نصف مسيرتي المهنية، لا أتوقع أن أكون في ذروتي الآن، لقد أمضيت 9 سنوات في الدوري الإنجليزي وهذا علمني الكثير وساعدني على النمو كلاعب وكشخص، لا أشعر بأي ندم، ولن أشعر بذلك في المستقبل، لأنني أتعامل مع الأمور يومًا بيوم، وأحيانًا تحدث أشياء سيئة وأخرى جيدة، في النهاية أحاول الحفاظ على التوازن".

وعن تشجيعه لمانشستر يونايتد وانتمائه للنادي بعد رحيله، أجاب راشفورد سريعًا:"نعم، 100%".

وقام البعض بتفسير ما قاله راشفورد عن الذين رحلوا وقالوا تعليقات سلبية عن مانشستر يونايتد، بأنه كان يقصد كريستيانو رونالدو، وانتقاده العلني للنادي والمدرب السابق إريك تين هاج في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي بيرس مورجان.

جدير بالذكر أن راشفورد ارتبط على مدار الأيام القليلة الماضية بمغادرة مانشستر في يناير، وسط أنباء حول اهتمام بعض أندية دوري روشن السعودي بضمه، جنبًا إلى جنب مع آرسنال وبرشلونة وباريس سان جيرمان.