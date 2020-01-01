راشفورد: مانشستر يونايتد أمامه فرصة لتحقيق ثلاثية هذا الموسم

مهاجم مانشستر يونايتد يرى بأن فريقه قادر على تحقيق ثلاثة ألقاب

يعتقد ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد أن فريقه أمامه فرصة لتحقيق الثلاثية هذا الموسم.

ويستعد مانشستر يونايتد، لمواجهة نظيره سيتي مساء الليلة في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

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وقال راشفورد في تصريحات تلفزيونية: "أمامنا مباراتين كبيرتين أمام سيتي، نحن على بعد خطوة من خوض النهائي على ملعب ويمبلي، هدفنا هو الفوز بالكأس".

وواصل: "الفوز على سيتي في آخر مباراة يمنحنا الثقة، ولكني لا أتوقع أن تكون هذه المباراة مشابهة للأخيرة، أتوقع العديد من التغييرات على التشكيل، علينا إيجاد طريقة للتغلب عليهم".

وتابع: "أعتقد أن الجميع مستعد للمباراة، الاستعدادات تكون على الجانبين الذهني والبدني".

وحول مستقبل الفريق قال المهاجم الشاب: " مسألة عدم تحقيق الدوري محسومة، لكن ما زالت أمامنا فرصة للفوز بثلاثية ألقاب هذا الموسم".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع بعد لعب 21 جولة.

وعلى صعيد باقي البطولات، وصل الشياطين الحمر للدور نصف النهائي من كأس الرابطة، وسيلعب مباراة الإعادة أمام ولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأوروبيا سيلعب مانشستر يونايتد أمام كلوب بروج البلجيكي، في دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.