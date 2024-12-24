مانشستر يونايتد يهدد "هدف النصر الشتوي" لتعويض رحيل ماركوس راشفورد

النادي الإنجليزي تواصل مع وكلاء اللاعب

قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، منافسة نظيره النصر السعودي، من أجل الحصول على خدمات المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نابولي المُعار إلى جلطة سراي.

أوسيمين الذي كان على وشك الانتقال إلى الأهلي السعودي في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي، انتقل بدلًا من ذلك إلى جلطة سراي بعد فشل الصفقة، ويعيش فترة مميزة مع الفريق في الدوري التركي.

شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أفادت أن مانشستر يونايتد وجه أنظاره نحو أوسيمين، كبديل مُحتمل للإنجليزي ماركوس راشفورد الذي خرج من حسابات المدرب الجديد روبن أموريم، حيث استبعده البرتغالي من الفريق في ثلاث مباريات متتالية خلال أسبوع واحد.

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وأفادت الشبكة أن خروج راشفورد المحتمل في يناير يفتح الطريق أمام أوسيمين، وسط تأكيدات حول دخول الشياطين الحمر في محادثات مع ممثلي اللاعب، وستكون خطوتهم التالية هي الاتفاق على الشروط الشخصية معه.

وأوضحت "سكاي" أن المهمة الأصعب في الصفقة، ستكون التفاوض مع نابولي حول بيع اللاعب، لأن النادي الإيطالي سيطلب قيمة انتقال لن تقل عن 75 مليون يورو للتخلي عن المهاجم النيجيري.

وتأتي هذه الأنباء، تزامنًا مع بعض التقارير السعودية التي أشارت إلى اهتمام النصر بالتعاقد مع أوسيمين في الميركاتو الشتوي، لتشتعل المنافسة على ضم اللاعب خلال الأسابيع القليلة القادمة.

يذكر أن صاحب الـ25 سنة نجح في تسجيل 12 هدفًا وصنع 5 في 15 مباراة لعبها مع جلطة سراي في الدوري التركي والدوري الأوروبي هذا الموسم.