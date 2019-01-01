راشفورد بعد التعادل مع ولفرهامبتون: نتيجة مخيبة للآمال

ويدافع عن بول بوجبا

أعرب مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، عن حزنه لضياع الفوز على ولفرهامبتون في سهرة "المولينو"، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف للكل.

وتقدم أنطوني مارسيال للشياطين الحمر عند الدقيقة 27، إلا أن البرتغالي روبن نيفيز كان له رأي آخر، بتسجيل هدف التعديل في منتصف الشوط الثاني، ليحرم أوليه جونار سولشاير من إنهاء عقده مع نونو جوميز، بعد آخر هزيمتين.

وبعد المباراة قال الشاب الإنجليزي لشبكة "سكاي سبورتس" الناطقة بالإنجليزي "بالطبع نتيجة مخيبة للآمال ومحبطة، وكنا بحاجة لعدم السماح بحدوث ذلك في بداية الموسم، أتذكر في آخر زيارة لنا على هذا الملعب، تفوقوا علينا، لكن اليوم كانت الأمور مختلفة، كنا نعرف مدى صعوبة هذا الملعب، لكننا كنا الأقرب لتحقيق الفوز".

وعن السبب الذي جعله لم يسدد ركلة الجزاء، رغم سجله المذهل بعدم إهدار أي ركلة سواء مع اليونايتد أو المنتخب الإنجليزي، ليهدرها بول بوجبا في الدقيقة 70، قال "ببساطة بوجبا أراد تنفيذها، ويمكن لأي لاعب أن يهدر ركلة جزاء، وبالنسبة لبول، فسجل الكثير من الأهداف من علامة الجزاء، وطبيعي أن تضيع واحدة".

في اليوم العالمي للتصوير.. لا يمكننا أن ننسى تلك اللقطات من كأس العالم 2018! 🤩📸#WorldPhotographyDay pic.twitter.com/zlBqGs3Jh8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 19, 2019

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد سيعود لمغامراته في البريميرليج يوم السبت المقبل عندما يستضيف كريستال بالاس على ملعب "أولد ترافورد" في إطار منافسات الجولة الثالثة.