راشد علي يكشف أسباب تجديد عقده مع الوحدة

حارس المرمى جدد عقده لـ3 سنوات قادمة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى راشد علي سعادته البالغة بتجديد عقده مع الوحدة لثلاث سنوات قادمة، مؤكدًا أن الاستقرار كان السبب الأهم خلف قراره البقاء ضمن صفوف العنابي.

وكان النادي الإماراتي قد أعلن تجديد عقد حارس مرماه بعد نهاية الموسم الأخير من دوري الخليج العربي، وتحدث اللاعب مع صحيفة البيان مؤكدًا ثقته في عودة الوحدة للمنافسة الجادة على الألقاب الموسم القادم.

مضيفًا "أشكر الجميع في الوحدة على ثقتهم بي وبقدراتي ورغبتهم في استمراري للموسم القادم، وهو ما جعلني لا أتردد لحظة في تجديد عقدي مع الفريق، خاصة أن تلك هي رغبتي أيضًا، إذ أشعر بالارتياح هنا مع الوحدة رغم التنافس مع زميلي محمد الشامسي على حراسة المرمى".

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أضاف "الأهم بالنسبة لي كان الاستقرار، كما أن الوحدة نادٍ كبير ينافس على البطولات، وما حدث الموسم المنصرم كان بسبب ظروف صعبة مر بها الفريق على مدار الموسم، إذ كانت البداية بشكل جيد ثم حدث تذبذب في النتائج أدى إلى تراجع الفريق في جدول الترتيب وابتعاده عن المنافسة على لقب دوري الخليج العربي".

"الفريق نجح بعد تولي المدرب الهولندي هينك تين كات المهمة في النصف الثاني من الموسم في العودة للأداء القوي والنتائج الجيدة، وأنهينا الموسم في المركز الثالث المؤهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا وهو أمر جيد للغاية".

وقال عن الموسم القادم وطموحاته "الوحدة قادر على الظهور بشكل أفضل الموسم المقبل، لامتلاكه عناصر جيدة، بالإضافة إلى أن الفريق سوف يستعد بأفضل صورة ممكنة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد".

"ندرك المسؤولية الملقاة على عاتقنا، خاصة أننا سنبدأ الموسم مبكرًا بمواجهتي النصر في دور الـ16من دوري أبطال آسيا، ونسعى بالتأكيد للفوز والوصول لأدوار متقدمة في البطولة الآسيوية، لأن العنابي قادر على ذلك، فضلًا عن المنافسة على البطولات المحلية الموسم الجديد".