رازفان يحسم مصير جيوفينكو والشلهوب ينتظر

جيوفينكو تلقى عدة عروض من أندية إيطالية وبرازيلية للظفر بخدماته بعدما قدم مستوى مميز خلال مشاركته مع الهلال

ترغب إدارة نادي الهلال في تجديد عقد الإيطالي جيوفينكو لموسم آخر بناء على توصية من المدرب الروماني رازفان لوشيسكو الذي كان خلف استمرار الفرنسي بافيتيمبي جوميس مع الفريق بعد الأنباء التي تداولت عن رحيله.

وكانت تقارير أكدت أن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال السعودي، طلب من إدارة ناديه، الإبقاء على المحترف الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لمدة موسم آخر.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إلى أن لوشيسكو طلب من الهلال تجديد عقد جيوفينكو لمدة موسم إضافي، لحاجة الفريق لخدماته الفترة المقبلة.

المزيد من الفرق

وكان جيوفينكو تلقى عدة عروض من أندية إيطالية وبرازيلية للظفر بخدماته بعدما قدم مستوى مميز خلال مشاركته مع الهلال.

وفضل اللاعب التريث إلى نهاية الموسم الرياضي الحالي لحسم قراره بالاستمرار مع الهلال أو الرحيل لنادٍ آخر.

في سياق أخر، ينتظر محمد الشلهوب قائد فريق الهلال قرار الروماني رازفان لوشيسكو في نهاية الموسم الجاري في استمراره مع الفريق أو إجباره على الاعتزال.

وينتهي عقد الشلهوب مع الزعيم في يوليو المقبل، في الوقت الذي يتردد الشلهوب في البقاء أو إعلان اعتزاله.

ويعد الشلهوب من أبرز لاعبي خط الوسط الذين مروا بفريق كرة القدم في نادي الهلال على مستوى المهارات والانضباط التكتيكي، حيث مازال باستطاعته العطاء الفني داخل المستطيل الأخضر رغم اقترابه من عامه الـ40.