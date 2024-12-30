فيديو صادم| رازفان لوشيسكو يعتدي على 3 مشجعين يونانيين ويعلق: يكررون ضربة 2018 لباوك!

لجنة الانضباط قررت إيقافه أربعة أشهر!

أزمة كبرى يواجهها الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني الأسبق للهلال والحالي لباوك اليوناني، على خلفية دخوله في شجار مع عدد من المشجعين داخل موقف سيارات.

الواقعة تعود ليوم 18 من ديسمبر الجاري، عقب هزيمة باوك أمام آيك أثينا بهدف نظيف، في ذهاب ربع نهائي كأس اليونان، حيث انتشر فيديو للوشيسكو من داخل موقف سيارات، وهو يقوم بالركض خلف ثلاثة من مشجعي آيك، في محاولة اعتداء من الجانبين على بعضهما البعض.

هذا الموقف تسبب في قرار رسمي من لجنة الانضباط اليونانية بإيقاف لوشيسكو لمدة أربعة أشهر، والذي بموجبه سيتم منعه من دخول الملعب طوال تلك الفترة مع حظر دخوله لغرفة تبديل الملابس في الوقت ذاته.

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وتعليقًا على تلك العقوبة الصادمة، قال المدرب الروماني في تصريحاته لموقع "gsp.ro": "لقد تأكدت مرة أخرى أن ما قلته من قبل صحيح؛ النظام يريد أن يوجه ضربة باوك، وهو نفسه النظام الذي يحمل التشكيلات في أثينا. وقعت من قبل أحداث مشابهة إلى حد ما في مواقف مختلفة تمامًا، لكنهم وقتها غضوا الطرف عنه ولم يلحظ أحد ذلك على الإطلاق، هذا هو النظام، ليس لدينا ما نفعله أمامه سوى توحيد الصفوف أكثر والاتحاد وعدم الاستسلام والقتال من أجل مجد وفخر باوك".

وأضاف: "ليكون ردنا كما فعلنا في 2019 على أرض الملعب (التتويج بالدوري المحلي وكأس اليونان)، لننتصر مرة أخرى، أنا أعرف كل ما يحدث منذ عام 2018، عندما سُرقت البطولة منا (خسر وقتها باوك اللقب كعقوبة عقب اقتحام رئيسه إيفان سافيديس ملعب مواجهة آيك بمسدس اعتراضًا على الحكم)، والآن نتلقى ضربة غير عادلة جديدة، لكننا سنرد كما حدث في عام 2019".

جدير بالذكر أن صاحب الـ55 عامًا يقود باوك منذ صيف 2021 للفترة الثانية، إذ كانت فترته الأولى من أغسطس 2017 وحتى يونيو 2019، خلال تلك الفترتين توج بلقب الدوري المحلي مرتين، وكأس اليونان مرة وحيدة.