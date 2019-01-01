رازفان لوشيسكو : جماهير الهلال لديها هاجس من دوري أبطال آسيا

الفوز ببطولة دوري أبطال آسيا يُعد حلمًا كبيرًا لجماهير الهلال

عبر المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو مدرب نادي الهلال السعودي عن سعادته الكبيرة بقيادة فريقه للوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا بعد تخطي عقبة السد القطري في نصف نهائي البطولة.

وضرب الزعيم الهلالي موعدًا ناريًا مع نادي أوراوا ريدز الياباني في نهائي البطولة القارية، والذي يُقام بنظام الذهاب والعودة في الشهر المُقبل، تكرارًا لنهائي 2017.

وقال رازفان في تصريحاته للصحافة الرومانية أن الفوز ببطولة دوري أبطال آسيا يُعد حلمًا كبيرًا لجماهير الهلال التي تنتظر تحقيق هذا اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ 19 عامًا.

وأضاف مدرب باوك اليوناني السابق أن الجماهير هنا لديها هاجس من هذه البطولة التي لم تُحققها، على الرغم من الوصول إلى النهائي مرتين أخر 6 سنوات.

وأنهى رازفان تصريحاته للصحافة الرومانية مؤكدًا أن الهدف الرئيسي للفريق الآن هو تحقيق هذا اللقب القاري، وهو ما سنعمل عليه بكل قوة.

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ويحل أوراوا ضيفًا على الهلال يوم 9 نوفمبر القادم، على ملعب محيط الرعب، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، فيما سيقام لقاء العودة يوم 24 من الشهر ذاته في اليابان.