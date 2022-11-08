راحة 8 أسابيع .. الدوري الإنجليزي يعلن مواعيد النسخة القادمة

عودة للوضع الطبيعي بعد فترة من الاستثناءات

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الإنجليزي، عن مواعيد النسخة الجديدة من المسابقة، لموسم 2023/2024، والذي سيبدأ بعد ثمانية أسابيع فقط من نهاية الموسم الكروي عقب إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

ومن المقرر أن يبدأ الموسم المقبل من البطولة في 12 أغسطس 2023، تاركًا فجوة 76 يومًا من الموسم الحالي ينتهي في 28 مايو القادم.

وستشهد النسخة القادمة العودة إلى الوضع الطبيعي للجدول الزمني، بعد ثلاثة مواسم من الاضطراب بسبب جائحة كورونا وكأس العالم في قطر هذا الشتاء.

وسينتهي الموسم في 19 مايو 2024، مما يعني أن اللاعبين المتواجدين في نهائي دوري أبطال أوروبا في 1 يونيو في ويمبلي، سيكون لديهم أقل من أسبوع للتحضير ليورو 2024 الذي ينطلق في 14 يونيو.

وسيسمح تاريخ المسابقة في 12 أغسطس للأندية بالحصول على سبعة أسابيع من الراحة الدولية لما بعد انتهاء الموسم في 20 يونيو.

وأشارت اللجنة المنظمة إلى أنه من أجل معالجة الجدول الزمني المزدحم خلال فترة الأعياد، لن يتم إجراء جولتين في هذا الإطار الزمني خلال 48 ساعة، بالإضافة لتواجد إجازة شتوية بمنتصف الموسم بين 13 و20 يناير 2024.