راحة أم إصابة؟ ميسي خارج قائمة باريس سان جيرمان في كأس فرنسا!

سبب استبعاد ميسي من قائمة باريس سان جيرمان ببطولة الكأس؟

قرر كريستوف جاليتيير، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، استبعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من قائمة الفريق الباريسي التي ستواجه فريق باي دو كاسيل الذي يلعب بدوري الدرجة السادسة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس فرنسا.

ومنح المدير الفني ميسي راحة بسبب الأحمال البدنية لديه، حيث لعب المهاجم الأرجنتيني ساعة واحدة فقط منذ نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022، خلال المباراة الودية بين باريس سان جيرمان ضد فريق النصر والهلال بموسم الرياض.

ولم يعلن النادي عن وجود مشكلة أو إصابة لميسي، ولم يتواجد أيضًا حارس المرمى جانلويجي دوناروما في القائمة.

وتحول معظم تركيز فريق باريس سان جيرمان نحو مباراة بطولة دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ يوم 14 فبراير القادم.

ومن المتوقع أن يقوم الفريق الفرنسي بعملية تدوير للاعبين خلال هذه الفترة، قبل الموقعة الهامة بدوري أبطال أوروبا.

وأصر جالتيير، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي للمباراة، على أن باريس سان جيرمان لن يدور كثيرًا ضد باي دو كاسيل.

وقال مدرب باريس سان جيرمان :"أفضل فريق ممكن سيتم إشراكه وسيكون من الغباء أن يتحول".

وسيحصل ميسي على يوم عطلة حتى غدًا الاثنين لكن سيعود للفريق لمواصلة مبارياته ببطولة الدوري الفرنسي والتي ستستأنف يوم الأحد المقبل.

ويواجه فريق باريس سان جيرمان نظيره باي دو كاسيل، غدًا الاثنين مساًء.