ما راتب نيمار مع الهلال السعودي؟ وما تفاصيل العقد؟

بعد ليونيل ميسي .. مسلسل السعودية والساحر البرازيلي نيمار يبدأ رسميًا

"الحياة لن تقف عند ليونيل ميسي"؛ هكذا هو شعار المملكة العربية السعودية، بعد رفض الأسطورة الأرجنتينية، الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

ميسي البالغ من العمر 35 سنة، رفض عرضًا سعوديًا تاريخيًا للانضمام إلى الهلال، مقابل راتب سنوي يتراوح بين 400 إلى 500 مليون يورو، مفضلًا الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، بمبلغ أقل بكثير.

المملكة وضعت على رأس أولويتها، بعد قرار ليو "الصادم"؛ التعاقد مع الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحسب آخر التقارير، لا يُمانع الفريق الباريسي، في التخلص من نيمار، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ بسبب كثرة إصاباته، بالإضافة إلى تخفيف فاتورة الرواتب في النادي.

ما هو راتب نيمار المحتمل مع نادي الهلال؟

بخصوص الراتب.. أعلنت شبكة "CBS"، أنه سيكون نفس المبلغ الذي يحصل عليه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أي 200 مليون يورو في الموسم الرياضي الواحد.

لكن.. وفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي نيكولو شيرا؛ سيحصل نيمار دا سيلفا، على مبلغ أعلى من ذلك، يصل إلى 250 مليون يورو في الموسم، وفي عقد لمدة 3 سنوات، إذا وافق على الانضمام إلى الهلال.

نيمار البالغ من العمر 31 سنة، كان قد انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2017، قادمًا من العملاق الإسباني برشلونة، في أغلى صفقة بالتاريخ؛ حيث قدرت بـ222 مليون يورو.

ما تفاصيل مفاوضات الهلال مع نيمار؟ ومن ينافسه على ضم البرازيلي؟

يعتبر نادي الهلال؛ الوجهة المحتملة للنجم البرازيلي، حال الموافقة على الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، بداية من الموسم الرياضي القادم.

وحسب أكثر من مصدر، تتفاوض المملكة مع نيمار جونيور؛ للانضمام إلى نادي الهلال، ليكون بديلًا عن صفقة ليونيل ميسي، التي فشلت في اللحظات الأخيرة.

ارتباط نيمار بالزعيم الهلالي؛ يأتي بعد أن كان اللاعب مرشحًا في البداية للانتقال إلى الاتحاد؛ حيث قال البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس الفريق الأول وقتها: "إنه لاعب عظيم.. وسيكون مرحبًا به بكل تأكيد".