ما هي تفاصيل تسريب عقد ميسي مع برشلونة؟ وكم راتبه السنوي؟

بعد أن قامت إحدى الصحف الإسبانية بنشر تسريب لعقد ميسي مع برشلونة، تعرف على راتب ليونيل ميسي، وما هو رد فعل البرغوث وإدارة البلاوجرانا وأكثر

لا شك أن ليونيل ميسي هو أحد أهم لاعبي كرة القدم في القرن الواحد والعشرين، بل في تاريخ الساحرة المستديرة منذ دورانها لأول مرة.

أصبح من المعتاد لمتابعي الكرة في السنوات الأخيرة انتشار أزمة تجديد عقد ميسي من حين لآخر، لكن هذه المرة أخذت الأزمة منحى مختلف أثار الجدل أكثر وأكثر.

قامت إحدى الصحف الإسبانية بتسريب عقد ميسي مع برشلونة الذي قام بالتوقيع عليه في 2017، وهو ما أثار جدلاً واسعًا خاصةً وأن الصحيفة نشرت راتب ميسي، فما هي القصة الكاملة لهذه التسريبات؟

ما هي تفاصيل تسريب عقد ميسي؟

كانت البداية مع خسارة برشلونة من بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بنتيجة تاريخية هي ثمانية أهدافٍ لهدفين، أطاحة بالمدرب كيكي سيتيين وكادت أن تعصف بإدارة بارتوميو، لكنه نجح في مجاراة العاصفة بصورة مؤقتة قبل إجباره على الاستقالة.

اشتعل البيت الكتالوني مع بداية سوق الانتقالات الصيفية 2020، حيث انتشرت أخبار تشير إلى أن ليونيل ميسي سيرحل عن البلاوجرانا، وربطته التقارير تارةً بمانشستر سيتي وتارةً بباريس سان جيرمان، لكن خرج ميسي بعد ذلك وأعلن أنه باقٍ في الكامب نو.

تناسى عشاق برشلونة أزمة عقد ميسي بعض الشيء مع بداية الموسم، لكنها ظلت هاجس لا يفارق كل مشجع للبرسا حول العالم.

أخذت الأمور منحى مختلف بتسريب عقد ميسي الأخير من قبل صحيفة إل موندو الإسبانية، والذي قام بالتوقيع عليه في 2017 ولم يقم بتجديده حتى الآن.

ذكرت الصحيفة تفاصيل راتب ميسي السنوي ومجمل المبالغ الذي حصل وسيحصل عليها البرغوث بمقتضى هذا العقد، وهو الأمر الذي أثار موجة كبيرة من العجب في صفوف المشجعين، والغضب من جانب ليونيل ميسي وبرشلونة.

كم راتب ميسي السنوي؟

بحسب ما نشر على إل موندو، فإن راتب ميسي السنوي مع برشلونة في عقده الأخير الذي وقعه في 2017 هو 138 مليون يورو، وذلك بالإضافة إلى متغيرات وحوافز.

وينص عقد ميسي على تقاضي مبلغ 115 مليون يورو بمجرد الموافقة على التجديد، بالإضافة إلى مكافأة ولاء يتحصل عليها بعد قضاء فترة محددة في الكامب نو، وقد حصل الأرجنتيني بحسب التسريب على 92% من إجمالي هذه المتغيرات.

أشارت إل موندو أيضًا إلى أن الإجمالي الذي سيحصل عليه ليونيل ميسي مع نهاية هذا العقد، هو 555 مليون و237 ألف و619 يورو.

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ما هي مدة عقد ميسي مع برشلونة؟

بعد فترة معتادة من الشد والجذب بين ليونيل ميسي وإدارة برشلونة، وقع البرغوث على عقد جديد مع الفريق في عام 2017، ولم يصل لاتفاق لتجديده حتى الآن.

يمتد عقد ميسي مع برشلونة حتى 30 يونيو 2021، وقد قام بالتوقيع عليه في 25 نوفمبر 2017، وهو ما يعني أن مدة العقد هي 4 مواسم.

كيف رد برشلونة على تسريب عقد ميسي؟

سارع برشلونة بإصدار بيانًا صحفيًا شديد اللهجة كرد فعل على تسريب عقد ميسي، وأكد خلاله إلى أن الإدارة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق اللاعب والنادي على حدٍ سواء.

نادي برشلونة ينفي بشكل قاطع أية مسؤولية عن نشر تفاصيل عقد ليو ميسي ويعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد صحيفة إل موندو، مؤكداً في الوقت ذاته دعمه المطلق لميسي أمام محاولات تشويه سمعته وتقويض علاقته بالنادي حيث نشأ وأصبح أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم. pic.twitter.com/hq0luIrBqK — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 31, 2021

وجاء في البيان: "في ضوء ما تم نشره اليوم من صحيفة إل موندو فيما يتعلق بالعقد المبرم بين برشلونة واللاعب ليونيل ميسي، فالنادي يأسف على نشر الصحيفة لعقد خاص يحصل على الحماية والسرية بين الأطراف المعنية".

وأضاف: "برشلونة ينفي أي مسؤولية عن نشر تلك الوثيقة، وسيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الصحيفة لأي ضرر يقع بسبب ما تم نشره".

وأكمل: "برشلونة يعبر عن دعمه التام لليونيل ميسي، بالأخص في مواجهة أي محاولة لتشويه صورته أو لإفساد العلاقة والوحدة بينه وبين الكيان الذي عمل فيه ليصبح اللاعب الأفضل في العالم وفي تاريخ كرة القدم".

ومن جانبها أكدت إذاعة "راديو كتالونيا"، أن ليونيل ميسي سيتخذ إجراءات قانونية بنفسه ضد الصحيفة ليحمي حقوقه وخصوصيته بعد ذلك التسريب.