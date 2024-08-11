التضحية بكل شيء من أجل ريال مدريد..

رغم أن ظهوره في معسكر النصر لا يعكس استياءه مطلقًا، إلا أن الصحف العالمية لا تزال تُسلط الضوء عن المدافع الإسباني إيمريك لابورت، المُتوج بلقب كأس أمم أوروبا، لا يشعر بالاستياء مع النصر، ومستعد للتضحية من أجل الانتقال إلى نادي ريال مدريد، فور علمه باهتمام إدارة الملكي بالتعاقد معه في موسم الميركاتو الصيفي.

وفي كلمته مع لاعبي النصر، خلال الاحتفال بإنجاز التتويج بلقب اليورو، قال لابورت "شكرًا على هذا الاحتفاء، لننظر ما سنفعل هذا الموسم، أتمنى أن نقدم أفضل من الموسم الماضي"، ليعطي تلميحًا بأنه يود البقاء مع النصر خلال الموسم الجديد.

وارتبط اسم لابورت برغبة إدارة نادي ريال مدريد، في التعاقد مع اللاعب، من أجل تعويض رحيل ناتشو فيرنانديز إلى القادسية، حيث يحتاج الملكي إلى قلب دفاع ثالث يتمتع بالخبرة، وخاصة في الجهة اليسرى، وقد رحب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال، بقدوم المدافع الإسباني، بشرط التنازل عن قيمة مستحقاته المتبقية مع النصر، وإنهاء العقد، والذهاب إلى الريال كلاعب حر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكرت صحيفة El Debate الإسبانية، بأن رحيل لابورت إلى ريال مدريد، سيكلفه تخفيضًا كبيرًا في راتبه، من 25 مليون يورو صافيًا مع النصر، إلى 8 ملايين يورو صافيًا مع الميرينجي، إلا أن إيمريك لن يمانع هذا الأمر.

ويرتبط إيمريك لابورت بعقد مع النصر، حتى صيف 2026، فيما خاض اللاعب موسمًا واحدًا مع عملاق الرياض، شارك خلالها في 39 مباراة رسمية، بمختلف المسابقات، وسجل خلالها 4 أهداف وصنع تمريرة حاسمة.