راتب ضخم ومبلغ كبير لأستون فيلا .. الاتحاد يضع اللمسات الأخيرة على صفقة موسى ديابي

صفقة كبرى للفريق السعودي

بات الاتحاد على أعتاب الإعلان عن الصفقة الكبرى في صيف 2024، وهي التعاقد مع الفرنسي موسى ديابي جناح أستون فيلا.

اللاعب، الذي كان هدفًا للنصر الصيف الماضي قبل انتقاله للفيلانس قادمًا من باير ليفركوزن، توصل لاتفاق مع مسؤولي الاتحاد على الانضمام للفريق مقابل حصوله على راتب ضخم يصل إلى 23 مليون يورو سنويًا بجانب مكافآت أخرى مرتبطة بالأداء والنتائج، وذلك كما أفاد الصحفي فلوريان بليتينبرج.

الصحفي الشهير أوضح أن النادي الإنجليزي طلب من نظيره السعودي الحصول على 60 مليون يورو لبيع ديابي المرتبط معه بعقد ممتد حتى صيف 2028، مشيرًا إلى أن المفاوضات متواصلة بين الناديين ويُتوقع أن تُحسم الصفقة مقابل 55-60 مليون يورو.

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وأكد بليتينبرج أن الصفقة من المتوقع أن تنتهي وتُعلن رسميًا خلال الـ48 ساعة القادمة لينضم ديابي إلى معسكر الاتحاد المقام في إسبانيا حاليًا.

يُشار إلى أن العميد بصدد إجراء تغيير شامل على قائمة لاعبيه الأجانب في دوري روشن السعودي، حيث تخلى عن مارسيلو جروهي وأحمد حجازي ورومارينيو وعبد الرزاق حمدالله وقد أعلن مؤخرًا تعاقده مع حسام عوار لاعب وسط روما.