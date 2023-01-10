راتب ضخم؟ مدرب باريس سان جيرمان يعلق على تجديد عقد ميسي

تعليق مدرب باريس سان جيرمان على تجديد عقد ميسي

تحدث مدرب باريس سان جيرمان كريستوف جالتييه، على تفاصيل مفاوضات النادي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لتجديد عقده مع الفريق.

وكانت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، قد أكدت أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بدأت في التحضيرات الجدية لتقديم عرض رسمي إلى ميسي لتجديد عقده مع الفريق.

وقال المدرب: "هناك مناقشات وتحدثت إدارة النادي مع ميسي حول موضوع التمديد وأنا لا أعرف في أي مرحلة هي".

وتابع:" ميسي يبدو سعيدًا لوجوده في باريس".

وأكد جالتييه، بأن أي قرار بشأن ميسي يجب أن يتم اتخاذه "فيما يتعلق بمشروع النادي" مع بقاء باريس سان جيرمان طموحًا بشدة عندما يتعلق الأمر بالسعي المستمر للحصول على الألقاب المحلية والقارية.

وينتهي عقد ميسي مع الفريق الفرنسي في شهر يونيو المقبل.

وانضم ميسي لقائمة فريق باريس سان جيرمان الذي سيلعب غدًا الأربعاء في الدوري الفرنسي، ضد أنجيه.

ويفكر النادي في تكريم تاريخي لميسي حيث يمكن خروجه إلى وسط الملعب لتقديم كأس أفضل لاعب في العالم.