راتب ضخم .. النصر يتوصل لاتفاق مع الصليهم حول تجديد العقد

اللاعب يدخل الفترة الحرة في عقده خلال يناير القادم

Shahid

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن النصر توصل لاتفاق مع لاعب وسطه عبد المجيد الصليهم على تجديد العقد بينهما لمدة 3 مواسم قادمة.

لاعب الوسط السعودي الذي انضم للنصر بعد انتهاء عقده مع الشباب يدخل الفترة الحرة في عقده مع الفريق العاصمي في يناير القادم، وقد سعت الإدارة النصراوية لتجديد العقد قبل ذلك الموعد للحفاظ على تركيز اللاعب في الملعب.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

الصحيفة أوضحت أن الصليهم سيحصل بموجب العقد الجديد على 6 ملايين ريال سعودي سنويًا، أي أن القيمة الإجمالية للعقد ستكون 18 مليون ريال.

الإدارة في النادي الأصفر تتجه أيضًا إلى تفعيل بند تمديد عقد حارس المرمى أمين بخاري حتى صيف 2025، وهو البند الذي تنتهي صلاحيته قبل مطلع يناير القادم.

يُشار إلى أن بخاري كان جزءًا من المنتخب السعودي الذي شارك في كأس العالم قطر 2022 مؤخرًا.

Shahid