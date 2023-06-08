الأهلي يعمل على مجموعة من الصفقات العالمية الكبرى في الصيف الحالي

يواصل مجلس إدارة النادي الأهلي عمله؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بـ"قوة"، بعد العودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، مجددًا.

الأهلي لعب الموسم الرياضي الماضي 2022-2023، في دوري يلو للدرجة الأولى، في أعقاب هبوطه التاريخي؛ حيث نجح في التتويج باللقب والعودة للمحترفين.

وعلى رأس الأسماء التي تعمل الإدارة الاتحادية على التعاقد معها؛ قلب الدفاع الإسباني سيرخيو راموس، والجناح الدولي الجزائري رياض محرز.

وفي هذا السياق، أعلن الإعلامي الرياضي إكرام كونور عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تجهيز الراقي عرضًا بـ20 مليون دولار "75 مليون ريال سعودي" سنويًا؛ للتعاقد مع راموس، في الصيف الحالي.

راموس البالغ من العمر 37 سنة، يحظى باهتمامٍ كبير أيضًا، من ناديي الهلال والنصر لضمه، بالإضافة إلى عروضٍ أخرى من فرق قطرية وأمريكية.

وعلى جانب آخر.. كشفت صحيفة "fennecfootball"، عن تمسك محرز، بقراره الرافض للانتقال إلى المملكة العربية السعودية، بداية من الموسم القادم؛ وذلك بعد تقديم الأهلي عرضه الرسمي.

وشددت الصحيفة، على أن النجم الجزائري، لا يزال يرى أنه قادر على اللعب في أعلى مستوى بأوروبا، على الرغم من أنه لم يعد لاعبًا أساسيًا في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأوضحت أن رياض محرز، سيحسم مستقبله بشكل نهائي؛ بعد خوضه نهائي دوري أبطال أوروبا مع العملاق الإنجليزي، ضد إنتر ميلان الإيطالي، يوم 10 يونيو الجاري.